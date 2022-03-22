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"كورونا" يؤجل جلسة استجواب رجا سلامة

22 - مارس - 2022
آخر تحديث: 22 - مارس - 2022 2:09 مساءً
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لم يمثل رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور لاستجوابه في جلسة تحقيق كانت مقررة اليوم، وذلك بسبب إصابة كاتب القاضي منصور بجائحة كورونا، ما اضطر الى إقفال الدائرة برمتها تمهيدا لتعقيمها، واتخاذ التدابير الصحية المناسبة.

وفي هذا الإطار، أكد مصدر قضائي في قصر العدل في بعبدا لـ”صوت بيروت أنترناشونال”، أن القاضي منصور سيحدد موعدا جديدا لاستجواب رجا سلامة الذي أوقفته المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون يوم الخميس الماضي وادعت عليه أمس مع شقيقه رياض سلامة وزوجته الأوكرانية آنا كوزاكوفا بجرائم “تبييض الأموال والإثراء غير المشروع”.

وأضاف: سيُتّخذ قرار إما بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق رجا سلامة أو إطلاق سراحه، على أن يحدد موعدا لاستجواب حاكم البنك المركزي وزوجته ويستدعيهما فور الانتهاء من استجواب رجا.

الى ذلك، استدعى المحامي العام المالي، جان طنوس، رجا سلامة، للتحقيق معه بملف يتعلق بشركة “forry” والشبهات التي تحوم حوله باختلاسات وتبييض أموال.

يذكر أنه ملف مستقل عن الملف الذي تم الإدعاء به عليه من القاضية غادة عون بناءً على شكوى “روّاد العدالة” الذي أحيل أمام قاضي التحقيق الأول نقولا منصور.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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