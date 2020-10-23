كورونا يحصد ثلاث وفيات في عائلة واحدة في “بخعون”

توفي المواطن ف.الصمد جراء إصابته بفيروس كورونا، وهو كان يخضع للعلاج في المستشفى الحكومي في طرابلس، وهو الوفاة الثالثة التي سجلت ضمن عائلة واحدة نتيجة إصابتهم بالفيروس، إذ توفيت والدته يوم أمس، بعدما كان والده توفي في 15 تشرين الأول الحالي.

ويخضع ثلاثة أشقاء من العائلة نفسها، رجلان وامرأة، للعلاج في مستشفيات طرابلس نتيجة إصابتهم أيضا بكورونا.

وكانت وزارة الصحة العامة قد أعلنت في تقريرها أمس عن تسجيل 1450 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 67029.

يشار إلى أن الدكتور فراس أبيض حذر اليوم من تفشي عدوى فيروس كورونا بشكل كبير، وقال:”ان الاستقرار في العدد اليومي للاصابات الذي شهدناه مؤخرا يعود بشكل جزئي للاستقرار في عدد الفحوصات. لكن الزيادة في عدد مرضى العناية المركزة وعدد الوفيات الناتجة من العدوى هما دليلان على زيادة تفشي الوباء وهذه الزيادة متوقعة مع قلة القيود على الحركة والاختلاط في المجتمع، ولذلك، من المهم زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات لاستقبال المصابين، وهو ما يتم القيام به حاليا، لكن المستشفيات تعمل الان بنسبة اشغال مرتفعة جدا، وفوق ٩٠٪ في الكثير من المناطق. هذا يعني عدم القدرة على استقبال اي زيادة كبيرة قد تحصل في عدد المرضى.”