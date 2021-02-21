الثلاثاء 22 ذو القعدة 1443 ﻫ - 21 يونيو 2022
|
عربي
English
Français
عربي
استمع لاذاعتنا
برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
شاهد
استمع لاذاعتنا
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
شاهد
استمع لاذاعتنا
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
شاهد
أخبار لبنان
كورونا يخطف نقيب محطات المحروقات في لبنان
21 - فبراير - 2021
سامي البراكس
A
A
A
طباعة المقال
توفي نقيب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس نتيجة مضاعفات اصابته بفيروس كورونا.
المزيد من أخبار لبنان
سليم الصايغ لوزير الطاقة.. لماذا توقفت توتال الفرنسية عن أعمال التنقيب؟
بشارة الأسمر: لتعديل الحد الأدنى للأجور في القطاع العام
السفير المصري: سعر توريد الغاز للبنان أقل بـ30% من سعر السوق العالمي
مواضيع قد تهمك
مواضيع قد تهمك
الأكثر قراءة
ماذا تنتظر.. احذف هذا التطبيق فوراً من هاتفك!!
ارتفاع أسعار البنزين 16 ضعفاً
لماذا تغضب عند سماعك صوت مضغ الطعام من شخص بجانبك؟