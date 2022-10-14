كولونا: لانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء هذا الشهر.. وهذه رسالتي!

أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أنه يجب انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء هذا الشهر والرسالة التي أحملها اليوم هي وجوب احترام الاستحقاق الدستوري وهذه ضرورة أساسية للبنان وهو لا يحتمل خطر الفراغ في السلطة.

وقالت كولونا في مؤتمر صحفي من مطار رفيق الحريري الدولي: “انتخاب الرئيس اللبناني المقبل يعود إلى اللبنانيين وحدهم وعليهم اختيار رئيس يستطيع أن يرأس الشعب ويعمل مع اللاعبين الإقليميين والدوليين لتخطّي الأزمة الحالية لضمان استقرار وأمن وسلامة لبنان”.

وأضافت: “نحيّي الاتفاق التاريخي الذي عقده لبنان مع إسرائيل في موضوع ترسيم الحدود البحرية وهو لن يحلّ مكان الإصلاحات التي تبقى أولوية ويجب تطبيق الاتفاق مع البنك الدولي وهذا الخيار الوحيد لإرسال رسالة ثقة إلى المستثمرين والإتيان بالتمويل الذي يحتاج إليه لبنان”.

وتابعت: “من غير المقبول أن يستمر الشعب اللبناني بتحمّل عواقب أزمة هو غير مسؤول عنها ونحن ندعم هذا الشعب ونساعده طالما يُساعد نفسه”.