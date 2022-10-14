الجمعة 18 ربيع الأول 1444 ﻫ - 14 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كولونا: لانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء هذا الشهر.. وهذه رسالتي!

منذ 8 دقائق
كاترين كولونا

كاترين كولونا

A A A
طباعة المقال

أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أنه يجب انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء هذا الشهر والرسالة التي أحملها اليوم هي وجوب احترام الاستحقاق الدستوري وهذه ضرورة أساسية للبنان وهو لا يحتمل خطر الفراغ في السلطة.

وقالت كولونا في مؤتمر صحفي من مطار رفيق الحريري الدولي: “انتخاب الرئيس اللبناني المقبل يعود إلى اللبنانيين وحدهم وعليهم اختيار رئيس يستطيع أن يرأس الشعب ويعمل مع اللاعبين الإقليميين والدوليين لتخطّي الأزمة الحالية لضمان استقرار وأمن وسلامة لبنان”.

وأضافت: “نحيّي الاتفاق التاريخي الذي عقده لبنان مع إسرائيل في موضوع ترسيم الحدود البحرية وهو لن يحلّ مكان الإصلاحات التي تبقى أولوية ويجب تطبيق الاتفاق مع البنك الدولي وهذا الخيار الوحيد لإرسال رسالة ثقة إلى المستثمرين والإتيان بالتمويل الذي يحتاج إليه لبنان”.

وتابعت: “من غير المقبول أن يستمر الشعب اللبناني بتحمّل عواقب أزمة هو غير مسؤول عنها ونحن ندعم هذا الشعب ونساعده طالما يُساعد نفسه”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مبنى وزارة المالية
    المساعدات الاجتماعية للعسكريين والمدنيين اعتباراً من هذه الأيام
    الحزب التقدمي الإشتراكي
    التقدمي الإشتراكي: كفى لهذا العهد التحدث عن إنجازات وهمية!
    الرئيس نجيب ميقاتي
    ميقاتي شاكراً فرنسا: لحلّ أزمة النازحين السوريين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اللواء عباس إبراهيم خلال استقباله وفدا من نقابة محرري الصحافة اللبنانية
    اللواء إبراهيم يبشر اللبنانيين.. مليون جواز في هذا الموعد!
    محمد صلاح
    صلاح يسجل اسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا
    الدولار
    الدولار بعد 31 تشرين... ماذا ينتظرنا؟