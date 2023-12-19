كولونا نبّهت من "حرب واسعة".. ماذا عن انسحاب "حزب الله" من الحدود؟

قامت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أمس، بزيارة سريعة إلى بيروت آتية من تل أبيب، وأجرت محادثات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

ووفق معلومات “الجمهورية”، فإنّ زيارة الوزيرة الفرنسية استطلاعية في جوهرها، واستعراض لوقائع الحرب الدائرة في غزة وتطوراتها وتداعياتها على المنطقة، وخلال محادثاتها، انطلقت من تقدير قرار التمديد لقائد الجيش، لتؤكّد حرص فرنسا على لبنان وضرورة انتظام حياته السياسية بالتعجيل في إتمام الاستحقاق الرئاسي، مشيرة في هذا السياق إلى حراك فرنسي، وربما غير فرنسي، حول هذا الأمر بداية السنة الجديدة، لإعادة تحريك هذا الملف بزخم أكبر في اتجاه حسمه سريعًا.

وأكدت المعلومات، أنّ كولونا لم تطرح من قريب أو بعيد موضوع انسحاب “حزب الله” من منطقة الحدود الجنوبية إلى شمالي الليطاني، بل أعادت التشديد على ما سبق وأكّدت عليه في زيارتها السابقة لناحية ما تشعر به فرنسا من قلق متزايد من إمكان تدهور الوضع أكثر في الجنوب، وكذلك التأكيد على الجانب اللبناني بأن ينتبه إلى خطورة الوضع، ويسعى بفعالية لتجنب انزلاق الوضع إلى حرب واسعة، مشدّدة في هذا السياق على تطبيق القرار 1701 بشكل أكثر دقّة.

وردًا على سؤال حول ما حملته وزيرة الخارجية الفرنسية في هذه الزيارة، أبلغت مصادر مسؤولة إلى “الجمهورية” قولها: “أكّدت حرص فرنسا على استقرار لبنان، وعدم انجراره إلى حرب، والتعجيل بالرئاسة، وأكّدنا لها مجدداً التزام لبنان الأكيد بالقرار 1701، وإسرائيل خرقته آلاف المرات. وإنّ خطر اندلاع الحرب ليس مصدره لبنان، بل مصدره إسرائيل التي تستهدف المدنيين في القرى والبلدات الجنوبية”.