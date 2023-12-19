الثلاثاء 6 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 19 ديسمبر 2023 |
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كولونا نقلت ما سمعته في تل أبيب إلى بيروت.. فخابت آمالها!

منذ ساعة واحدة
وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا

وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا

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ذكرت صحيفة “نداء الوطن” أن ما سمعته وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال زيارتها السريعة إلى بيروت أمس، بدا مخيّباً للآمال.

فقد جاءت كولونا مباشرة من تل أبيب لتنقل ما سمعته من المسؤولين الإسرائيليين هناك عما يعتزمون القيام به حربًا إذا لم يتحقق سلمًا، كي يفرضوا انسحاب “حزب الله” عسكريًا من جنوب الليطاني.

لكن، بحسب ما نقل من عين التينة والسراي، تبيّن أنّ الموقف الرسمي ما زال عمليًا في واد آخر.

وكشفت أوساط واسعة الاطلاع لـ”نداء الوطن”، أنّ كولونا بدت شديدة الاهتمام بلبنان في محادثاتها في بيروت، مبدية كلّ الحرص على أمنه وسلامته، خصوصًا أنّ فرنسا ستتولى الشهر المقبل الرئاسة الدورية لمجلس الأمن.

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