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"كومبي ليفت": انجزنا معظم العمل في المرفأ دون تقاضي أجرًا فعليًا

27 - مارس - 2021
أضرار انفجار مرفأ بيروت

أضرار انفجار مرفأ بيروت

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ذكر مصدر في شركة “كومبي ليفت” الالمانية لـ”المركزية” ان الشركة أنجزت بالفعل معظم العمل بحسن نية دون أن تتقاضى أجرًا فعليًا. وفيما لفت الى ان “كومبي ليفت” وُعدت بالمال، اشار الى ان المبلغ الذي تم دفعه يعتبر بسيطا جدًا امام حجم الاعمال المنجزة.

وعلق المصدر على ان الجانب الالماني كان الوحيد الذي تحرك على الارض اثر النكبة التي اصابت بيروت جراء انفجار نيترات الامونيوم في المرفأ، وابدى استعداده على الفور للمباشرة بالعمل وانجازه على أساس الثقة.

وشدد على ان كومبي ليفت تمكنت ان توضب مواد سريعة التفاعل في حاويات آمنة تراعي المعايير البيئية دوليا، والعمل جار لنقلها، لتلافي اي حادثة كارثية أخرى.

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