كيربي: لا نريد أن نرى "جبهة ثانية" في الشمال بين إسرائيل ولبنان

أكّد منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، أننا “قلقون للغاية بشأن اتساع الصراع ولا نريد أن نرى جبهة ثانية في الشمال بين إسرائيل ولبنان”.

وقال في حديث لـ “إن بي سي”: “أوضحنا لشركائنا علنا وسرا بما في ذلك ايران أننا لا نريد أن نرى صراعا إضافيا في المنطقة”.

وأشار كيربي إلى، أن “العمل مع دول عدة لتعزيز فرق العمل البحرية لحماية الشحن البحري التجاري في البحر الأحمر”.

وأردف، “نواصل جهودنا على مدار الساعة للتوصل لهدنة جديدة بغزة تمكننا من الإفراج عن المزيد من الرهائن”.

وأضاف كيربي، “لا أستطيع معرفة مدى اقترابنا من التوصل لهدنة في غزة لكن يمكنني التأكيد أننا نعمل بنفس الإصرار”.