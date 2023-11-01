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كيربي: نتابع خطاب نصر الله عن كثب.. وهذه رسالتنا إليه!

منذ 46 دقيقة
آخر تحديث: 1 - نوفمبر - 2023 9:30 صباحًا
جون كيربي

جون كيربي

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أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، “أننا نتابع عن كثب خطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، ويمكنه أن يقول ما يريد، لكن رسالتنا إليه وغيره هي عدم توسيع الصراع في المنطقة”.

هذا، ويتحدث الأمين العام لحزب الله يوم الجمعة في 3 تشرين الثاني المقبل، في وقت تستمر فيه عمليات “حزب الله” ضد مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يقوم بالاعتداء على الأراضي اللبنانية، وذلك تزامنًا مع استمرار القصف العنيف على قطاع غزّة وعمليّة التوغّل البرّي في القطاع.

يأتي ذلك فيما كان حزب الله قد اعتمد خلال الفترة الأخيرة أسلوب الإثارة والتشويق، واستند على أداء الترقب والغموض كجزء من حرب نفسية، عبر بث مقاطع فيديو لأمينه العام حسن نصر الله، يظهر فيها من دون القول أو التصريح، وذلك تمهيدًا لخطابه يوم الجمعة المقبل.

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