كيروز: تبقى مهسا أميني رمزاً لشجاعة المرأة الإيرانية

اعتبر النائب السابق إيلي كيروز أن مهسا أميني إمرأة – حياة – حرية.

وأضاف كيروز في بيان: “بعد عام على وفاة مهسا أميني في 16 أيلول 2023 والتي اعتقلتها شرطة الأخلاق في الجمهورية الإسلامية في إيران واتهمتها بانتهاك قواعد اللباس الصارمة، لا بد أن أورد النقاط التالية

أولاً: أعيد من جديد تضامني مع قضية مهسا أميني والتي توفيت في 16 أيلول نتيجة الضرب والتعذيب.

ثانياً: في هذه المناسبة أعيد التأكيد على شعار المرأة الإيرانية : إمرأة – حياة – حرية .

ثالثاً: في ظاهرة لم تشهد إيران مثلها منذ أن أقرّت السلطات إلزامية الحجاب في سنة ١٩٨٣ يزيد عدد النساء اللواتي يخرجن دون حجاب في المدن الكبيرة في أكبر تحدٍ لرجال الدين الذين يحكمون البلاد.

رابعاً: غير أن قضية مهسا أميني، بالرغم من كل حملات القمع إستمرت حية في قلوب الإيرانيات والإيرانيين ومن خلال الأغنية والسينما، ولم تتأخر قوى الأمن فإعتقلت المغني الإيراني “مهدي يراحي” بسبب نشره أغنيةً مؤيدةً لحركة النساء الشجاعات والمطالِبات بحرية الحجاب. ولقد أصبحت أغنية “سرود زن” أي نشيد المرأة التي ظهرت في تشرين الاول2022 بمثابة نشيد للمتظاهرين خصوصاً في الجامعات.

خامساً: وتبقى مهسا أميني رمزاً لشجاعة المرأة الإيرانية المستهدَفة في كرامتها وحريتها وتبقى قضية المرأة واحدةً في كل الساحات وفي كل العالم .​