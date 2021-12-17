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كيفية حماية الأطفال من كل أشكال العنف بين ميقاتي ونجاة مجيد

17 - ديسمبر - 2021
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماعاً مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال نجاة معلا مجيد على رأس وفد ضم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي, ممثلة منظمة اليونسيف في لبنان يوكي موكيو، ومسؤولة حماية الأطفال سيسيليا أنيكاما.

وبعد اللقاء صرّحت مجيد بالآتي”عقدنا لقاءً مع الرئيس ميقاتي، وهذه أول زيارة لي كممثلة للأمين العام للأمم المتحدة معنية بالعنف ضد الأطفال.

وكان اللقاء مهماً جداً لأنه، كما تعلمون فالأزمة الإقتصادية والإجتماعية والوبائية لها تأثير كبير جداً على الأطفال وبالأخص الفقراء منهم، إضافة الى العنف ضدهم بكل أنواعه.

وأضافت: “كان الهدف من اللقاء كيفية دعم, وتسريع تفعيل السياسات الوطنية للتغطية الإجتماعية وحماية الأطفال من كل أشكال العنف، خصوصاً محاربة عمالة الأطفال، وذلك في إطار مقاربة تكاملية لسلسلة من الخدمات المهمة جداً، فالأمم المتحدة هي داعمة للدولة اللبنانية في مجال وقاية الأطفال من العنف والتمييز والفقر”.

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