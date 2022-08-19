كيف أثر الموسم السياحي على مبيع الشاليهات البحرية؟

أسابيع تفصل لبنان عن اختتام الموسم السياحي بعد أن كان شهر تموز الماضي على قدر التوقعات إذ سجل رقما كببرا لجهة عدد ‏الوافدين من المغتربين واللبنانيين العاملين في الخارج والسياح العرب والأجانب، حيث بلغ عدد ركاب الطيران 463,296 مقابل ‏‏355,642 راكبا في شهر تموز 2021، اي بارتفاع قدره 107,654 راكبا ونسبته اكثر من 30%. ويأمل القيمون على القطاع ‏السياحي أن تكون إحصاءات شهر آب متقاربة مع تموز‎.‎

صحيح أن مردود الموسم الصيفي الذي قدره خبراء الاقتصاد بـ 3 مليارات دولار لم يطل فقط المؤسسات السياحية بل مجمل القطاعات ‏المعنية إلا أن اللافت هو تفعيل حركة بيع الشاليهات في المجمعات البحرية إذ يكشف أمين عام اتحاد النقابات السياحية ورئيس نقابة ‏أصحاب المجمعات البحرية السياحية جان بيروتي لـ “المركزية” عن “حركة شراء للشاليهات في المجمعات البحرية من قبل المغتربين ‏الذين باتوا يفضلون شراء أو استئجار هذه الشاليهات نظراً إلى أنها تؤمن كل مستزمات الحياة من كهرباء ومياه وغيرها بينما لا يثقون ‏بالاستثمار في القطاع العقاري الذي يعاني اليوم من جمود وركود”، متسائلا “عما ينتظر القطاع السياحي والبلد ما بعد الخامس من ‏أيلول المقبل، تاريخ بدء عودة المغتربين الى دول سكنهم، بسبب قرب افتتاح الموسم الدراسي بعد أن ساهم هؤلاء في تحريك القطاع ‏السياحي وانعشوه”، متخوفا من “عودة وضعه الى ما كان عليه قبل الموسم الصيفي‎”. ‎

ويؤكّد بيروتي ان “لبنان شهد حركة اقبال كبيرة من قبل العراقيين الذين تواجدوا في الأماكن السياحية المختلفة. والأرقام التي سجّلها ‏شهر تموز الماضي سبق وتوقعتها النقابات السياحية لا سيما بالنسبة إلى أعداد الوفود التي وصلت الى بيروت ومن ضمنها ما يقارب ‏‏70% من اللبنانيين المغتربين، أما النسبة المتبقية فكانت من السياح العراقيين والاردنيين والمصريين، إضافةً الى بعض الجنسيات ‏الغربية فيما أعداد السياح الخليجيين تبقى خجولة الى حد ما‎”. ‎

ويلفت إلى أن “فنادق بيروت والمناطق الأخرى شهدت اقبالا بسبب اقفال حوالي 20 الف غرفة جراء اقفال عدد من الفنادق الكبيرة ‏ومنها فينيسيا ولو غري بسبب انفجار مرفأ بيروت. ووصلت نسبة الحجوزات فيها وفي المؤسسات السياحية عامةً بين المناطق ‏الساحلية الى ما يقارب الـ 90% فيما سجل معدّل الاشغال في المناطق الجبلية 70‏‎”. ‎

ويشير بيروتي إلى أن “اللبنانيين في المقابل تفاعلوا مع عودة المغتربين ووصول السياح فعادوا الى تنظيم المهرجانات والاحتفالات ‏وبراعة اللبناني في هذا المجال معروفة‎”.‎