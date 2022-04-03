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كيف أقفل دولار السوق السوداء مساء اليوم؟

3 - أبريل - 2022
الدولار

الدولار

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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الأحد, ما بين 23700 و23750 ليرة لبنانية للدولار الواحد, بعد أن سجّل صباحًا ما بين 23750 و23800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وفي اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك، لا يزال الدولار مستقرا، حيث تراوح أيضا يوم أمس ما بين 23750 ليرة لبنانية للشراء و23800 ليرة لبنانيّة للمبيع مقابل الدولار الواحد.

وفي وقت سابق، طالب مصرف لبنان المركزي جميع المصارف ومؤسسات الصرافة بالاستمرار بتسجيل عمليات البيع والشراء كافة على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

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