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كيف أقفل سعر الدولار في السوق السوداء مساء اليوم؟

25 - أبريل - 2021
الدولار

الدولار

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تراوح سعر الدولار مساء اليوم في السوق السوداء ما بين 12175 و 12225 ليرة لبنانية، وهو السعر نفسه الذي سجله عصر اليوم تقريباً.

يُشار إلى أن تسعيرة الدولار تراوحت صباحاً ما بين 12210 – 12250 ليرة لبنانية.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة الهدر والفساد في مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر لنحو أكثر من 50%، بينما لا يزال المسؤولون يتسابقون على الحصص لتشكيل الحكومة بعد مرور 5 أشهر على تكليف سعد الحريري لتأليفها.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

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