كيف استذكر بعض النواب بيار الجميل؟

استذكر عدد من النواب النائب بيار الجميل في ذكرى استشهاده.

في هذا المجال، غرد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عبر حسابه على “تويتر”: “لأنك بتحب لبنان وبتحب صناعة مستقبله. 21 تشرين الثاني، ذكرى استشهاد النائب بيار الجميل”.

بدوره، غرد النائب ميشال معوض عبر حسابه على “تويتر”: “اليوم، بتذكر بيار الصديق، بيار الرفيق، بيار المناضل، بيار الحر. اليوم، بتذكر ثورة الأرز وشهدائها. اليوم، وكل يوم، مستمرين دفاعا عن القضية اللبنانية، دفاعا عن السيادة، عن الدولة، عن العدالة، عن المؤسسات، دفاعا عن حقوق ومستقبل كل اللبنانيين”.

من جهته، غرد النائب اللواء أشرف ريفي عبر حسابه على “تويتر”: “عندما اغتال محور الجريمة الشهيد بيار الجميل، إنما كان يحاول إلغاء كل قامة وطنية قادرة على تشكيل الضمانة للسيادة والعيش المشترك. ستبقى شهادة بيار الجميل حافزا لجميع اللبنانيين الشرفاء، لتحرير لبنان من وصاية إيران وما ارتكبته في لبنان”.