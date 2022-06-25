كيف افتتح دولار السوق السوداء اليوم؟

يستمرّ سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء بالارتفاع، مقابل الليرة اللبنانية على معدل مرتفع.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم السبت الواقع في 25 حزيران 2022 مبلغ:

29700 ليرة لبنانية للشراء و29800 ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدولار الواحد.

وفي وقت سابق، أكد الخبير المالي والاقتصادي جاسم عجاقة أنّ “عمليات المضاربة التي يستفيد منها العديد من الصرافين والجهات السياسية تتحمّل مسؤولية الارتفاع الجديد في الدولار”، مرجحاً استمرار هذا المسار إذا لم تتّخد ترتيبات رادعة.

ولاحظ البعض أن الدولار الأسود ارتفع بشكل بسيط منذ يوم خميس الاستشارات حيث كلّف الرئيس نجيب ميقاتي بتأليف الحكومة.