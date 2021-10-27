كيف افتتح دولار السوق السوداء على وقع الأزمات؟

افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاربعاء مسجلا 20400 ليرة للبيع و 20450 ليرة للشراء..

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، أمس الثلاثاء، 20500 ليرة للبيع، و20550 ليرة للشراء.

ويعاني لبنان أسوأ أزمة مالية على الإطلاق، ويُنظر للاتفاق مع صندوق النقد باعتباره السبيل الوحيد لتأمين الحصول على مساعدات.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.