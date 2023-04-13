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كيف افتتح سعر "الدولار الأسود" اليوم؟

منذ 9 دقائق
الليرة اللبنانية والدولار الأميركي

الليرة اللبنانية والدولار الأميركي

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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس، ما بين 97000 و97300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما سجّل مساء أمس ما بين 96800 و97000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

في هذا المجال، يلفت الخبير الاقتصاديّ أنطوان فرح في حديث لـ “المركزية” إلى أنّ أحد الأسباب الرئيسية والمباشرة التي تساهم باستمرار خفض الدولار حتى لو ببطء يمكن ملاحظته من خلال مراقبة منصة “صيرفة” التي يضخ عبرها المصرف المركزي الدولار في السوق. فارتفاع الأرقام في الأيام الأخيرة، والتي قاربت الـ 90 مليون دولار يوميًا، فيما كانت حركتها خجولة بداية وتتراوح بين الـ 30 الى 35 مليون دولار يوميًا، تُشير إلى أنّ هناك ضخًّا إضافيًا للعملة الخضراء في السوق.

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