الخميس 18 ذو الحجة 1444 ﻫ - 6 يوليو 2023 |
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كيف افتتح سعر "الدولار" اليوم؟

منذ 11 ثانية
الدولار والليرة اللبنانية

الدولار والليرة اللبنانية

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سجل دولار السوق السوداء، صباح اليوم الخميس، تسعيرة تتراوح بين 91250 و 91400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

فيما أغلق أمس على تسعيرة تتراوح بين91000 و 91300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

إلى ذلك، أعرب رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي عن ارتياحه “لانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية الذي من شأنه تدعيم القدرة الشرائية للبنانيين واستقرار الأسواق”، آملاً في بيان “استمرار المسار الانخفاضي للدولار في ظل تدفّق المغتربين والسياح إلى لبنان خلال موسم الصيف، حيث من المتوقّع أن يتمّ ضخ حوالى 3 مليارات دولار على الأقل في الأسواق اللبنانية”.

 

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