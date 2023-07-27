كيف افتتح سعر الدولار صباح اليوم؟

تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس، ما بين 92000 ليرة لبنانيّة للشراء و92300 ليرة لبنانيّة للمبيع مقابل الدولار الواحد.

إلى ذلك، أشار الخبير الاقتصادي والأكاديمي بيار الخوري، إلى أنّ قيمة الدولار اليوم 50 ألف ليرة، وأن كمية الدولار المعروضة خلال الصيف لا تشبه كمية الدولار التي كانت معروضة عند صعوده للـ 150 ألف.

وتابع الخوري: “كل شيء يؤسس على العرض والطلب ولكن من أين يأتي الطلب إذ لا وجود لليرة اللبنانية في الأسواق، فالعامل الوحيد الصافي في الليرة اللبنانية هو معاشات القطاع العام، وهي غير كافية لتغيير سعر الصرف”، فإن تغيير سعر الصرف هو تهديد من “الزعران”.