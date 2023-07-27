الخميس 9 محرم 1445 ﻫ - 27 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كيف افتتح سعر الدولار صباح اليوم؟

منذ 41 دقيقة
الدولار الأميركي

الدولار الأميركي

A A A
طباعة المقال

تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس، ما بين 92000 ليرة لبنانيّة للشراء و92300 ليرة لبنانيّة للمبيع مقابل الدولار الواحد.

إلى ذلك، أشار الخبير الاقتصادي والأكاديمي بيار الخوري، إلى أنّ قيمة الدولار اليوم 50 ألف ليرة، وأن كمية الدولار المعروضة خلال الصيف لا تشبه كمية الدولار التي كانت معروضة عند صعوده للـ 150 ألف.

وتابع الخوري: “كل شيء يؤسس على العرض والطلب ولكن من أين يأتي الطلب إذ لا وجود لليرة اللبنانية في الأسواق، فالعامل الوحيد الصافي في الليرة اللبنانية هو معاشات القطاع العام، وهي غير كافية لتغيير سعر الصرف”، فإن تغيير سعر الصرف هو تهديد من “الزعران”.

    المزيد من أخبار لبنان

    شعبة المعلومات تمكنت من توقيف السارق
    نشل حقيبة من أحد المنتجعات وفرّ.. ثمّ عاد لسرقة سيارة!
    الكوليرا
    هل من خطر انتشار وبائي لـ "الكوليرا" في لبنان؟
    النائب سامي الجميل
    الجميّل يتريّث بانتظار التشاور بين المعارضة: لم نُعطِ جوابًا نهائيًا للودريان

    الأكثر قراءة

    وائل كفوري
    وائل كفوري يسحب إعلانات حفل فرنسا!
    آيفون 15
    تسريب جديد وصادم لمنتظري "آيفون 15"
    استقصاء بيروت
    أوقع ستة جرحى.. مطلق النار في صبرا بقبضة مفرزة استقصاء بيروت