كيف افتتح سعر صرف "الدولار" اليوم؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة، ما بين 81400 و81800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما سجّل مساء أمس الخميس ما بين 80800 و81200 ليرة لبنانية للدولار الواحد

إلى ذلك، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي نسيب غبريل في حديث مع “الأنباء”، أنّ “موضوع ارتفاع الدولار في جزء منه مرتبط بالسوق الموازي، وهذه المشكلة ظهرت في أوائل أيلول 2019 بسبب شح السيولة وتراجع تدفق رؤوس الأموال لغاية اليوم، ولم تتم معالجة هذا الأمر منذ ذلك التاريخ، هذا من جهة، ومن جهة ثانية ما يتحكم بالسوق الموازي والمضاربين بسعر الصرف”.

وأضاف: “هناك أيضاً فئة ثالثة من مصلحتها عدم تراجع سعر الصرف كي لا يؤدي إلى خسارتها”، داعيًا إلى “الاستغناء عن السوق الموازي بالكامل والعودة إلى السعر الرسمي، وهذا لا يتم إلا بعد استعادة الثقة وتدفق الأموال وتنفيذ الإصلاحات، ويتطلب إجراءات تؤدي إلى تراجع سعر الصرف”.