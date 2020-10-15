كيف افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء؟

على عكس التوقعات، لم يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء قفزة كبيرة بعد تأجيل الاستشارات النيابية، حيث سجل صباح اليوم الخميس، ما بين 7800 ليرة و7900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وتراجع أمس الأربعاء سعر صرف الدولار في السوق السوداء ليتراوح في التداولات الاخيرة بين 7650 و7750 ليرة للدولار.

وأعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الخميس 15/10/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

ويبقى السؤال المحير والمهم، من يتحكم بسعر تصريف الدولار صعوداً أو نزولاً، ومن هي المافيات التي تمتلك كميات كبيرة من العملة الخضراء، وتعمل على ضخها أو حجبها عن الأسواق ساعة تشاء؟