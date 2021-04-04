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كيف افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم؟

4 - أبريل - 2021
الدولار

الدولار

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سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم 11700 ليرة لبنانية لشراء الدولار الواحد، مقابل 11750 ليرة لبنانية لبيع الدولار الواحد.

في غضون ذلك، يعاني المواطنون الأمرّين مع تآكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة.

وبسبب ارتفاع سعر صرف الدولار ارتفعت اسعار المواد الغذائية وفقدت المواد المدعومة من الاسواق، يضاف إلى ذلك الاوضاع الأمنية المتدهورة وانتشار السرقة وانعدام الامان في ظل غياب تام للسلطة، وسط مخاوف شعبية من استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، وعدم القدرة على تأمين أساسيات العيش، لا سيما أن التوقعات تشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية ستزادا سوءا في الأيام المقبلة.

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