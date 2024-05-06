كيف تبدو الجبهة الجنوبية صباح اليوم؟

يُسود صباح اليوم الاثنين 6 مايو/أيار 2024، الهدوء الحذر في المنطقة الحدودية الشرقية لجنوب لبنان، بعد سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت المنطقة خلال الليل، حيث شهدت مناطق متفرقة قصفًا مدفعيًا ورمايات رشاشة، مما أسفر عن تضرر بعض المنازل في بلدة شبعا.

وردًا على هذه الهجمات، قام “الحزب” بقصف مدفعي وصاروخي مواقع الاحتلال في عدة مناطق، بينها السماقة، ورويسات، وزبدين في المزارع المحتلة لشبعا، ما تسبب في إصابات مباشرة.

وقد شهدت أيضًا مرتفعات جبل الشيخ قصفًا مدفعيًا وصاروخيًا من جانب الاحتلال الإسرائيلية، مستهدفة مناطق في راشيا الوادي، والبقاعين الشرقي والغربي، وإقليم التفاح، ما أدى إلى تأثيرات على البنية التحتية والأمنية في تلك المناطق.

وفي ظل هذه التوترات، لا تزال طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحلق في سماء منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة، تنفيذًا لطلعات استكشافية على ارتفاع متوسط، مما يزيد من حدة الوضع الأمني في المنطقة.