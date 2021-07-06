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كيف تبدو الحركة السياحية في لبنان؟

6 - يوليو - 2021
مطار رفيق الحريري

مطار رفيق الحريري

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أمل أمين عام اتحاد المؤسسات السياحية جان بيروتي خيراً في ما يتعلّق بالحركة السياحيّة والوافدين إلى لبنان رغم العتمة التي نشهدها. وتوقّع بيروتي في مداخلة تلفزيونية دخول أكثر من مليارَي دولار والمطلوب اتّخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بخصوص حركة المطار وموضوع كورونا.

في هذا المجال، نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود أكد لـ”المركزية”، وجود حركة ناشطة في عدد القادمين إلى لبنان الذين وصل عددهم إلى 10 آلاف يومياً، متوقعاً أن يصل العدد إلى 13 ألف مسافر علماً أن “العدد يصل إلى 15 ألفاً يوم الخميس المقبل والعدد نفسه يوم الجمعة، باعتبار أن هذين اليومين يصادفان عطلة في دول الخليج يغتنمها اللبنانيون العاملون هناك فرصة ليأتوا إلى لبنان”.

ولفت في السياق إلى “وجود رحلات إضافية من دبي حيث وصل عدد الرحلات إلى 10 يومياً، وهناك 5 رحلات يومية من أربيل”، وكشف عن “وصول 800 عراقي أمس إلى مطار بيروت لتمضية بضعة أيام في الربوع اللبنانية”.

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