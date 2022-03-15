كيف تبدو حال الطرقات الجبلية صباح اليوم؟

أفادت غرفة التحكم المروري يأن الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:

عيناتا – الارز

كفردبيان – حدث بعلبك

المنيطرة – حدث بعلبك

العاقورة – حدث بعلبك

القموعة – القبيات

مرجحين – مشمش

معاصرالشوف – كفريا

تنورين – حدث الجبة

تنورين – اللقلوق.

ولا يزال يسيطر على لبنان منخفض جوي مصحوب برياح شمالية قطبية، ويستمر لغاية يوم الاربعاء من حيث البرودة التي ستشتد اليوم الثلاثاء، وستلامس الـ٥٠٠ متر، وتبدأ الرياح القطبية بالانحسار يوم الخميس لكن من غير المتوقع عودة الاستقرار الكلي من ناحية الامطار هذا الاسبوع.

الثلاثاء: غير مستقر بارد وممطر مع تشكل ضباب على الجبال فيما تتساقط الثلوج على ٥٠٠ متر وفي البقاع، الحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح بين ٤ و ٩ درجات ساحلا وبين -٥ و ٣ بقاعاً وبين -٣ و ٢ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س، نحذر من تشكل الجليد على الجبال.

الاربعاء: تقلب بارد وغائم مع تشكل ضباب على الجبال وتساقط امطار متقطعة ومتفرقة فجرا، الحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح بين ٥ و ١٢ درجة ساحلا وبين -٣ و ٣ بقاعاً وبين -٢ و ٤ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س، ونحذر من تشكل الجليد على الجبال.