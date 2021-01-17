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كيف تبدو حال الطرقات لصباح اليوم؟

17 - يناير - 2021
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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أفادت غرفة التحكم المروري عن حال الطرقات لصباح اليوم الأحد.‏
وأشارت إلى أن طريق عيناتا الارز مقطوعة وضمن الارز سالكة ‏حتى المصعد الكهربائي.‏

طريق كفرذبيان حدث بعلبك مقطوعة وفاريا سالكة حتى ساحة وردة.‏
طريق جرد مربين الهرمل مقطوعة.‏

طريق العاقورة حدث بعلبك سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي ‏او المجهزة بسلاسل معدنية.‏ معاصر الشوف كفريا سالكة.‏

يذكر أن الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية أفاد ‏عبر ‏‏”فيسبوك” ان لبنان والمنطقة يمران بهدنةٍ جوّية خلال 24 ساعة ‏يتخلل الوضع امطاراً محلية وانخفاض بدرجات الحرارة.‏

تتعمّق العاصفة فوق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط يوم ‏السبت وتتدنى قيم الضغط الجوّي الى 1006‏hpa‏ الأمر الذي سيزيد ‏من سرعة الرياح يومَي الأحد والإثنين لتتراوح بين 80 و 100 كم ‏في الساعة.‏

تسيطر الأجزاء الكبرى من السحب الركامية والرعدية على لبنان ‏وساحل سوريا وشمال فلسطين بعد نهار السبت، فتتحوّل الهطولات ‏الى طوفانية مصحوبة بالصواعق وحبّات البرَد العشوائية (محليّة)، ‏وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر، فيما تتحوّل العاصفة فوق ‏‏1600 متر الى عاصفة ثلجية نظراً لغزارة الثلوج المرتقبة وسرعة ‏الرياح.‏

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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