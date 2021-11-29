كيف تبدو حال الطرقات مع تقدم ساعات النهار؟

عادت الاحتجاجات منذ ساعات الصباح الأولى اليوم إذ عمد المحتجون إلى قطع عدد كبير من المناطق اللبنانية على وقع جنون الدولار وتعثر الأزمة الاقتصادية أكثر فأكثر.

وفي هذا المجال، رمى المحتجّون الزيت على طريق المدينة الرياضية منعاً لمرور السيارات. كما تم قطع طريق عام حلبا الكويخات مفترق تلعباس الغربي بالشاحنات.

أما طريق كورنيش المزرعة فهي لا تزال مقطوعة. وقطع محتجّون طريق الضنية الرئيسة التي تربطها بمدينة طرابلس في محلة العيرونية، أمام مصلحة تسجيل السيارات والآليات في بلدة مجدليا، ما أجبر السائقين على سلوك طرق فرعية، شهدت زحمة خانقة.

والطرقات المقطوعة ضمن نطاق زحلة البقاع: تعلبايا، مفرق قب الياس، مفرق المرج، مثلث الفاعور، وطريق جب جنين – غزة.

والطرقات المقطوعة ضمن نطاق طرابلس: البداوي تحت جسر المشاة، البداوي محلة الاكومي، اشارة المئتين، ساحة النور، البالما.

في المقابل، أعيد فتح السير على اوتوستراد الذوق باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة.