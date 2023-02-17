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كيف تغيّر سعر صفيحة البنزين من 2019 إلى 2023؟

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 17 - فبراير - 2023 5:28 مساءً
أسعار المحروقات

أسعار المحروقات

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مع انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، ارتفع سعر صفيحة البنزين من 22,700 ليرة في شهر شباط 2019 إلى 1,503,000 ليرة في شباط 2023، وتغيّرت المعادلات والحسابات بشكل كبير:

– أصبح الحدّ الأدنى للأجور يكفي لشراء 3 صفائح بنزين مقابل 30 صفيحة سابقاً.

– أصبح الـ 1,000 دولار الذي كان يساوي 1,500,000 ليرة، يكفي لشراء صفيحة بنزين واحدة مقابل 66 صفيحة سابقاً. ويستلزم شراء هذه الكمية اليوم نحو 100 مليون ليرة.

– ارتفعت كلفة الكلم الواحد من 182 ليرة الى 11,500 ليرة.

وتجدون مرفقاً، جدولاً يبيّن تطوّر سعر صفيحة البنزين والحدّ الأدنى للأجور. وتجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يزال محددًا بمبلغ 2,600,000 ليرة، وإن لجنة مؤشر غلاء المعيشة قد توافقت على رفعه الى مبلغ 4,500,000 ليرة، إلا أنه ولغاية تاريخه لم يصدر مرسوم تعديل الحد الأدنى للأجور رسميًا.

جدول تغير أسعار المحروقات

جدول تغير أسعار المحروقات

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