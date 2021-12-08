كيف تنظر المجموعة الدولية للأوضاع في لبنان؟

التقى رئيس الجمهورية ميشال عون، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التي أطلعته على المداولات التي تمت أخيرا في مجلس الأمن حول القرار 1701 والتحضيرات الجارية للزيارة المرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة الى لبنان خلال الشهر الحالي.

وكان رئيس مجلس الوزراء استقبل نجيب ميقاتي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا في السراي الكبير صباح اليوم.

إثر اللقاء اعلنت فرونتيسكا أنني أتيت لاطلاع دولة الرئيس على الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن في نيويورك في ٢٩ تشرين الثاني الماضي، وكما تعلمون هذا لقاء هو للتشاور وليس مفتوحا للعموم، وعادة عندما أعود من نيويورك أطلع السلطات اللبنانية على فحوى الإجتماع والمناقشات التي تمت حول لبنان وكيف تنظر المجموعة الدولية للأوضاع في لبنان وما هي أراء اصدقاء لبنان.

وبشكل عام كانت هذه جلسة بناءة وكل البلدان تتطلع لازدهار لبنان مع اتمام الإصلاحات وإجراء الانتخابات، وخصصت هذه الجلسة للنظر في تطبيق القرار ١٧٠١ وان الدول ١٥ الأعضاء في مجلس الأمن تتطلع لتطبيق هذا القرار.