كيف توزعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على المناطق؟

أعلنت وزارة الصحة تقريرها اليومي عن فيروس كورونا، عن تسجيل 8 إصابات جديدة بالفيروس ما يرفع عدد الحالات المثبتة إلى 1796.

ومن بين الحالات الـ 8 إصابات التي تم تسجيلها 7 من المقيمين و1 من الوافدين.

وبحسب التقرير، ارتفع عدد وفيات الفيروس في لبنان إلى 35 حالة.

وتوزعت الاصابات على المناطق اللبنانية على الشكل الآتي:

رأس النبع – بيروت 1

الغبيري – بعبدا 1

حارة حريك – بعبدا 1

زغرتا 1

الفرزل – زحلة 1

تعنايل – زحلة 1

سلطان يعقوب – البقاع الغربي 1

عبرا – صيدا 1.

يذكر أن أمس الأربعاء كان اليوم الأول لعودة حركة الطيران إلى مطار رفيق الحريري الدولي، منذ الإقفال العام الذي صاحب جائحة كورونا.

وكانت شركة طيران الشرق الأوسط قد أعلنت عن إجراءات في ما خص الدول التي يتوفر فيها فحص الـPCR

على المسافرين القادمين إلى لبنان من بلدان يتوفر فيها فحص PCR الخضوع لهذا الفحص، باستثناء الأطفال دون خمس سنوات، في المختبرات المرخصة من قبل السلطات المحلية وذلك قبل 96 ساعة أي أربعة أيام على الأكثر قبل موعد المغادرة وعليهم إبراز نتيجة الفحص عند كونتوارات تسجيل الحقائب Check in Counters قبل المرور إلى دائرة الهجرة. في حال كانت نتيجة الفحص إيجابية، يمنع المسافرالمعني من الصعود إلى الطائرة.

لدى الوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي، يجرى للمسافرين على متن شركة طيران الشرق الأوسط فحص PCR آخر، على نفقة الشركة، وعليهم الإلتزام بالحجر المنزلي لحين صدور نتيجة الفحص الجديد الذي أجري في المطار وتبلغ نتيجة الفحص إلى المسافر خلال 24 – 48 ساعة عبر رسالة نصية مع نسخة الكترونية. تجدر الإشارة إلى أنه لن يتم تحصيل قيمة هذا الفحص من المسافرين ولن تضاف إلى كلفة بطاقات سفرالشركة.

وأضافت أنه يسمح بنقل ركاب الى لبنان دون حيازة فحص PCR على متن شركة طيران الشرق الأوسط القادمة من الدول التي يتوفر فيها فحص PCR وذلك في حال كانوا ركاب ترانزيت عن طريق دول أخرى لا يتوفر فيها الفحص.

– يسمح للركاب الذين غادروا لبنان وعادوا إليه خلال فترة أسبوع واحد بعدم إجراء فحص PCR في البلدان التي يرغبون بالعودة منها حتى لو كانت من البلدان المتوفر فيها فحصPCR . (على سبيل المثال: المغادرة يوم الجمعة 17 تموز، العودة يوم الجمعة 24 تموز).