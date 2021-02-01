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كيف توزعت الإصابات الجديدة بكورونا على المناطق اللبنانية؟

1 - فبراير - 2021
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أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2139 إصابة جديدة بكورونا توزعت على المناطق على الشكل التالي:

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