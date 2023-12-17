كيف تُعزّز الأعياد الاقتصاد؟

كشف الوزير السابق ألان حكيم أنّ “المناسبات والأعياد تُدخل 10 مليار دولار سنوياً الى لبنان مع تحويلات المغتربين”.

وأضاف في حديث لـmtv: “نحن بحاجة إلى حلول عملية للنهوض من قعر البحر”، معتبراً أننا “نملك الامكانات اللازمة لاعادة الأمور الى نصابها لكننا نعاني من غياب الإصلاح”.

وعن الموازنة، قال حكيم: “هي مشروع تغيير الوجه الاقتصادي للبنان ولدينا بين 200 و240 في المئة زيادة على الضرائب مع ابتكار ضرائب جديدة”، ورأى أنّ “هناك محاولات لتدمير الاقتصاد اللّبناني”، مشيراً إلى أنّ “الموازنة الحاليّة صوريّة ويجب أن ترتكز على الثقة و94 في المئة منها مصاريف تشغيلية ولا تحتوي على خطة واضحة”.