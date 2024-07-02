كيف ردّ الحزب على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلية الأخيرة؟

أعلن “حزب الله” اليوم الثلاثاء، إطلاق عشرات الصواريخ على شمال إسرائيل، وذلك رداً على استشهاد مدني لبناني في غارة جوية إسرائيلية على قرية حدودية في جنوب لبنان.

وقال “حزب الله” إنه أطلق عشرات الصواريخ من نوع “كاتيوشا” على ثكنة كريات شمونة “رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة.. خصوصا بلدة الزلوطية واستشهاد مدني”.

من جهته، أشار الجيش الإسرائيلي إلى اعتراض “عشرة المقذوفات” من بين “حوالى 15 مقذوفا أُطلق من لبنان”، مضيفا أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام قد أفادت في وقتٍ سابق باستشهاد مدني لبناني في غارة إسرائيلية على بلدة البستان.

وقال رئيس بلدية البستان عدنان أحمد لوكالة “فرانس برس” إن الشهيد محي الدين أبو دله مزارع في الخمسينيات من عمره، مشيرا إلى أن الغارة “ضربت البيت.. وآلياته الزراعية”.

ووصف وزير الزراعة عباس الحاج حسن عبر منصة “إكس”، أبو دلة بأنه “مزارع لبناني قاوم الاحتلال من خلال صموده في أرضه، وقدم حياته شهيدا”.

أما الجيش الإسرائيلي فقد زعم في بيان إنه “حدد إرهابياً لدى دخوله إلى مبنى عسكري تابع لحزب الله” في منطقة يارين الحدودية.

وأضاف “بعد فترة وجيزة، قصفت الطائرات الإسرائيلية المبنى العسكري الذي كان الإرهابي يعمل منه”.