كيف ردّ الحزب على الاعتداءات الاسرائيلية اليوم؟

أعلن حزب الله، اليوم الخميس، أنه ردّ على الاعتداء الاسرائيلي الأخير على عيترون جنوبي لبنان، واستهدف ثكنة برانيت وتموضعات العدو في ‏محيطها بصواريخ فلق 1، وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدمير جزء منها.

وجاء في بيان الحزب الآتي: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد ‏على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها في عيترون، ‏استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت وتموضعات الجنود في ‏محيطها بصواريخ فلق 1 وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدمير جزء منها وإيقاع خسائر ‏مؤكدة فيها”.

فيما توجّه رئيس “المعسكر الوطني”، الوزير في “كابينيت الحرب” الإسرائيلي، بيني غانتس، صباح اليوم الخميس، لرؤساء بلديات شمالي إسرائيل، قائلا: “استعدوا لقتال ولأيام أكثر صعوبة يمكن أن تصل بنا إلى الحرب”.

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: “الحكومة اللبنانية لا تريد اندلاع حرب واسعة وعليها الضغط على حزب الله”.

كما قال اللواء الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك: “أيّ هجوم للجيش على حزب الله يمكن أن يجلب دماراً رهيباً لإسرائيل بأكملها”.

وفي السياق، أغار الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم الخميس، على بلدة وادي جيلو في قضاء صور، مستهدفا منزلا غير مأهول، ما أدى الى تدميره واشتعال النيران في عدد من المنازل المحيطة بالمكان، ومستودع لادوات التنظيف والزيوت، ما ألحق الأضرار بعشرات المنازل كتكسير الزجاج والنوافذ والتصدع، بالإضافة الى اضرار جسيمة في البنى التحتية، وبخاصة شبكتي الكهرباء والمياه.

وقد هرعت الى المكان فرق الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية والدفاع المدني اللبناني لاطفاء الحرائق المشتعلة ومعالجة الاصابات البشرية المتوسطة والطفيفة.

كما اغار الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الثالثة فجراً على اطراف بلدة صديقين مستهدفا منزلا ما ادى الى تدميره تدميرا كاملا والحاق اضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية.