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كيف ردّ الحزب على عملية الاغتيال في الخيارة؟

منذ دقيقة واحدة
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أعلن حزب الله، اليوم الأحد، أنه ردّ على ‏الاغتيال الذي نفّذه الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخيارة، وشَنَّ هجوماً جوياً بمسيرة انقضاضية على مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل.

وجاء في بيان الحزب: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة الخيارة، شَنَّ مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 23-6-2024 هجوماً جوياً بمسيرة انقضاضية على مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل، مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابتها إصابةً مباشرة وأوقعتهم بين قتيلٍ وجريح”.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ظهر السبت 22-6-2024 اغتيال القيادي في الجماعة الإسلامية أيمن غطمة باستهداف سيارته في بلدة الخيارة في البقاع الغربي شرقي لبنان.

ووفقاً لبيان الجيش الإسرائيلي فإن القيادي “أيمن غطمة”، هو المسؤول في مجال إمداد الأسلحة لصالح حماس والجماعة الإسلامية في لبنان وفي الترويج لخلايا مرتبطة في المحيط.

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