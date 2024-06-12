كيف ردّ الحزب على عملية الاغتيال الإسرائيلية في جويا؟

أعلن “حزب الله” في بيانٍ له، اليوم الأربعاء، أنه استهدف عند الساعة 05:05 موقع حدب يارين بصواريخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة، رداً على عملية الاغتيال في جويا- قضاء صور، مساء أمس الثلاثاء.

وجاء في بيان الحزب: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على الاغتيال ‏‏الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا وإصابة مدنيين، استهدف مجاهدونا عند الساعة 05:05 من بعد ظهر اليوم الأربعاء 12-6-2024، موقع حدب يارين بصواريخ بركان واصابوه إصابة مباشرة”.

كما اىستهدف عند الساعة 05:30 من بعد ظهر اليوم، موقع حانيتا بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة.

فيما استهدفت ضربة إسرائيلية، ليل أمس الثلاثاء 11\6\2024، منزلاً في قرية جويا جنوب لبنان، لقي 4 عناصر من حزب الله مصرعهم. ومن بين الشهداء القيادي طالب عبد الله الذي نعاه حزب الله ليلا.

وبعد ساعات، أعلن الجيش الإسرائيلي عبر منصة “أكس” أنّه أغار على مقر قيادة لحزب الله أديرت منها هجماتٌ من منطقة جنوب- شرق لبنان وقضى خلال الغارة على قائدها سامي طالب عبدالله” وهو أحد أبرز قادة حزب الله في جنوب لبنان. والذي أشرف على مدار السنوات الماضية على تنفيذ عدد من الهجمات.