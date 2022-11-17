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كيف ردّ برّي على جدل النصاب؟

منذ 38 دقيقة
رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس النواب نبيه بري

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ردّ رئيس مجلس النواب “نبيه بري” على مداخلة النائب “سامي جميل” حول نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قائلا : الدستور اللبناني ايها الزميل الكريم ينص على أكثريتين ،أكثرية نصاب الجلسات شيء، والدورات شيء آخر ، فالجلسات دائما يجب ان تكون بنصاب الثلثين”.

وأضاف: “هذا الامر كان دائما موضع نقاش منذ العام 1927 وحتى الآن، وأكبر دليل على ذلك أن الشيخ سامي الجميل نفسه في 1 ايلول 2007 قال حرفيًا: ندعو المسيحيين الى المشاركة في جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية وعدم ضرب نصاب الثلثين، وأن الخطر الاكبر في تخطي المؤسسات” .

وشدّد بري متوجهًا الى الجميل قائلًا : “هذا تصريحك في واحد ايلول 2007 ، أولا : ورجاء لا تقاطعني “بيك الله يطول بعمرو طيب روح إساله شو بيقول انا بقبل بدك اكثر من هيك ؟” .

وتابع : ثانيًا البطريرك صفير رحمه الله اتخذ موقفًا حادًا وجازمًا ونهائيا في هذا الامر ، النص واضح هو بأكثرية الثلثين للنصاب ، في الدورة الاولى ينتخب الرئيس بأكثرية الثلثين، وفي الدورة الثانية بالاكثرية المطلقة، فهل المطلوب انتخاب رئيس بـ 33 صوتًا ؟”.

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