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كيف ستؤثر رسوم ترامب الجديدة على لبنان؟

منذ 5 ساعات
آخر تحديث: 9 - أبريل - 2025 11:01 صباحًا
رسوم ترامب الجمركية طالبت العديد من الدول ومن بينها لبنان

رسوم ترامب الجمركية طالبت العديد من الدول ومن بينها لبنان

أميمة شمس الدين
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أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يقضي بفرض رسوم جمركية شاملة على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة الأميركية موجة من الهلع و الاستياء وأدى إلى تخوف من نشوب حرب تجارية قد تفضي إلى تغييرات جذرية في التحالفات الاقتصادية العالمية. هذه الرسوم لم تقتصر على الدول الكبرى مثل كندا والصين والدول الأوروبية، بل شملت أيضًا دول الخليج والعالم العربي و منها لبنان لكن بنسبة أقل بلغت 10%.

وفي حين تندّد دول العالم بخطوة ترامب التي ستقلب معايير التجارة الدولية، يعتبر الرئيس الأميركي أن ضرائب الاستيراد، التي تتراوح نسبتها بين 10 و49 في المئة ستفعل بشركاء الولايات المتحدة التجاريين ما فعلوه بالولايات المتحدة منذ فترة طويلة مؤكداً أنها ستجذب المصانع والوظائف إلى الولايات المتحدة.

حول تأثير هذا القرار على الاقتصاد العالمي والاقتصاد اللبناني رأى رئيس تجمع الشركات اللبنانية القيادي الاقتصادي الدكتور باسم البواب في حديث لصوت بيروت إنترناشونال أن تأثيرات هذا القرار لن تكون كبيرة على لبنان لأن صادرات لبنان إلى الولايات المتحدة الأميركية ليست كبيرة و لا تتعدى بعض مئات ملايين الدولارات إضافةً إلى أن نسبة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على لبنان لا تتجاوز 10%.

وإذ أكد البواب ان قرار ترامب لن يؤثر كثيراً لا على الاستيراد و لا على التصدير في لبنان قال ربما تنخفض قليلاً الواردات و الصادرات من و إلى أميركا لأن كلفتها سترتفع بنسبة صغيرة سيما وأن كلفة صناعات الولايات المتحدة الأميركية سترتفع كالسيارات بسبب التضخم من جراء هذه الحواجز الجمركية وكذلك كل البضائع من قطع سيارات و غيرها التي يتم استيرادها من المكسيك و كندا و غيرها سيُفرض عليها ضريبة أكبر وبالتالي سترتفع تكاليف السيارات.

أما بالنسبة للتجارة العالمية كالصين وغيرها رأى البواب أن قرار ترامب أتى كتسونامي اقتصادي و حرب عالمية اقتصادية متخوفاً من خطر كبير في انخفاض حركة التجارة العالمية التي يمكن أن تنخفض تريليونات الدولارات “وأيضاً ستضطر المصانع أن تغيٍر سياساتها من أجل النظر في الواقع الجديد للولايات المتحدة الأميركية”

ويتوقع البواب بأن تفتح أسواق جديدة بديلة لأسواق أميركا في الصين واليابان و الدول الأوروبية و غيرها بحيث سيكون هناك تغيرات كبيرة جداً في السياسة الاقتصادية العالمية لافتاً أن التأثير سيكون بشكل أكبر على الدول الأوروبية وكندا و المكسيك والصين بحيث ستكون الأمور دراماتيكية
و أكد البواب أن تأثير قرار ترامب على الدول العربية سيكون ضئيل جداً بما فيها لبنان لأن نسبة الرسوم الجمركية على أكثرية البلدان العربية لا تتجاوز الرسوم الجمركية على صادراتها 10% باستثناء بعض الدول كالأردن التي تتجاوز هذا الرقم.

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