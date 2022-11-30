كيف ستتغير أسعار المواد الغذائية عند تطبيق الدولار الجمركي؟

أفاد نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد بأن المواد الغذائية بأغلبها غير خاضعة للجمرك وبالتالي لن تتأثر بالدولار الجمركي الجديد ولوائح الأسعار لا تزال نفسها”.

وقال في حديث لـ”صوت كل لبنان”: “لا نتوقع أن يكون هناك تغيير في الأسعار باستثناء عدد قليل من المواد التي عليها جمرك ولكنّ الأساس هو استقرار سعر الصرف”.

وأوضح أن “المواد الأولية معفاة من الجمرك كذلك وصحيح أن هناك بعض المواد التي تدخل ضمن التصنيع وستتأثر بالدولار الجمركي ولكنها غير أساسية ولن يكون هناك فارق كبير بالأسعار”.

موعد التطبيق

وكان وزير المال في حكومة تصريف الاعمال ​يوسف الخليل​ في وقت سابق، أنه “أرسل كتاباً من ​وزارة المال​ الى ​مصرف لبنان​ ليتم اعتماد سعر صرف العملات الاجنبية على اساس 15 ألف ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد بالنسبة للرسوم و​الضرائب​ التي ستستوفيها إدارة الجمارك على السلع والبضائع المستوردة اعتباراً من 1-12-2022”.

واشار الى أن “هذا القرار سيساعد في الحد من فروقات الاسعار والخسائر التي تتكبدها الخزينة”.