كيف سيبدو الطقس في الأيام المقبلة؟

يستمر المنخفض الجوي بالتأثير على لبنان اليوم ولغاية ظهر يوم السبت لينحسر بعدها الطقس بشكل تدريجي مع بقاء الاجواء باردة. ومن المتوقع ان تكون الامطار اقل حدة من الامس، لكن الاجواء ابرد وتتساقط ثلوج خفيفة تحت الـ ١٥٠٠متر.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الخميس :

١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و ١٦ درجة، بقاعا بين صفر و ٨ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٣ و ٨ درجة

٢- الجو : غائم و ممطر احيانا برق ورعد وضباب وتساقط ثلوج على ١٢٠٠متر – ١٣٠٠متر

٣- الرياح جنوبية غربية قوية

٤- الرطوبة السطحية منخفضة ساحلا ٩٥٪

٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٦ hpa

٦- الرؤية سيئة

٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة

الجمعة: طقس غير مستقر بارد وممطر احيانا فيما تتساقط الثلوج على ١٢٠٠ متر الرياح جنوبية غربية قوية بعض هباتها بين ٥٠ و ٧٠كم/س خاصة وسط وشمالاً البلاد

السبت: طقس بارد وغائم مع احتمال امطار محلية خفيف احيانا فيما تتساقط ثلوج خفيفة صباحا على ١١٠٠ متر الرياح جنوبية غربية ضعيفة ينكفئ المنخفض تدريجياً مع تقدم الوقت ويتشكل الجليد ليلاً على ١٠٠٠ متر