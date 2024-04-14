كيف سيبدو طقس غد؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، ان يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم الى غائم جزئيا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الأتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي مستقر نسبيا مع بعض التقلبات في المناطق الداخلية ودرجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، حتى بعد ظهر يوم الاثنين حيث تتأثر المنطقة تدريجا بكتل هوائية حارة تؤدي إلى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية اعتبارا من يوم الثلاثاء بحدود ال3 درجات وتصل ذروتها يومي الاربعاء والخميس بحيث تلامس درجات الحرارة ال30 درجة ساحلا وفي الداخل. ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين 15 و 24، في طرابلس بين 13 و23، وفي زحلة بين 9 و 22 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم : قليل الغيوم يتحول تدريجا الى غائم اعتبارا من بعد الظهر مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات، ويبقى احتمال تساقط أمطار محلية خاصة في المناطق الشمالية والداخلية، وامكانية ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء. الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات. الثلاثاء: مشمس إجمالأ وبداية ارتفاع بدرجات الحرارة وبشكل محدود خاصة على الجبال وفي الداخل. الأربعاء:قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 16 الى 25 درجة، فوق الجبال من 12 الى 19 درجة، في الداخل من 11 الى 23 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبيةغربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين10 و 30كم/س.

– الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل:بين %60 و %90.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج .

– حرارة سطح الماء: 20 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق .

– ساعة شروق الشمس: 06,09 ساعة غروب الشمس: 19,09.