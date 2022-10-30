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كيف سيتصرف ميقاتي مع الوزراء الخمسة المقاطعين؟!

منذ 19 ثانية
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

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كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي أنه سيصطحب معه إلى ​القمة العربية​ غدا (الاثنين 31-10-2022) وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ​وليد فياض​.

وأشار ميقاتي لـ”الجديد” الى أن عنوان المرحلة هو عدم التصادم مع أحد والمستقبل هو من يرسم لنا خطواتنا، وإذا كان هناك من مصلحة لاجتماع وزاري سوف يعقد.

أما عن الوزراء الخمسة المقاطعين، فقال ميقاتي: يستطيعون أن يطلبوا إعفاءهم من مهامهم، فإما نعين مكانهم وإما يتصرف في وزاراتهم الوزراء بالوكالة.

لكن ميقاتي حلل بأن هؤلاء لن يفعلوا حيث لا مقاطعة ولا تعيين بديل، لاسيما أن اجتماعهم برئيس التيار جاء قبل أيام من نهاية العهد.

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