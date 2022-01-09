كيف سيكون الطقس بداية الأسبوع المقبل؟

يسيطر على لبنان اليوم طقس مستقر مع ارتفاع بدرجات الحرارة إلى ما فوق معدلاتها الموسمية، يليه تقلبات جوية ضعيفة بين الليلة وصباح غد الإثنين مع انخفاض الحرارة وعودة الاستقرار الثلاثاء والأربعاء نهاراً.

وفي التفاصيل:

الأحد :

١- الحرارة ساحلًا بين ١٤ و٢٢ درجة، بقاعًا بين ٥ و١٧ درجة، وعلى الـ١٠٠٠م بين ١٠ و١٦ درجة

٢- الجو: قليل السحب إلى غائم جزئيًا

٣- الرياح: جنوبية غربية نشطة من ٣٠ إلى ٥٥ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا ٦٠ – ٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١١ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة

الإثنين: طقس مستقر نسبيًا، غائم جزئيًا مع تشكل الضباب، الحرارة تنخفض وتتراوح ساحلًا بين ١٢ و١٧ درجة، على الـ١٠٠٠متر بين ٦ و١٢ درجة، وبقاعًا بين ٣ و١٣ درجة

الرياح جنوبية نشطة سرعتها بين ٣٠ و٤٠ كم/س

إحتمال خفيف لأمطار محلية فجرًا مع ثلوج خفيفة على ١٦٠٠ متر

الثلاثاء: طقس مستقر نسبياً، غائم جزئيًا، يتحول إلى قليل السحب، الحرارة ترتفع قليلًا وتتراوح ساحلًا بين ١٢ و١٨ درجة، على الـ١٠٠٠ متر بين ٦ و١١ درجة، وبقاعًا بين ٣ و١٢ درجة

الرياح جنوبية معتدلة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س