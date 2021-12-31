كيف سيكون الطقس بداية العام الجديد؟

يؤثر طقس متقلب على لبنان بين الصحو واحتمال امطار، اليوم وفي الايام المقبلة، مع استقرار بدرجات الحرارة، لتعود وتنخفض غداً السبت وتصبح باردة الاثنين.

طقس اليوم والايام المقبلة:

الجمعة:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و ١٨ درجة بقاعا بين ٢ و ١٣ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٦ و ١٢ درجة

٢- الجو : غائم اجمالا مع احتمال خفيف لبعض الزخات المطرية المحلية والخفيفة بنسبة ٢٥٪

٣- الرياح : جنوبية شرقية ضعيفة ١٥ – ٣٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٨٠ ٪

٥- الضغط الجوي ١٠١٤ hpa

٦- الرؤية متوسطة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة

السبت: طقس متقلب مع احتمال ٤٠٪ تساقط امطار محلية وثلوج خفيفة على ١٨٠٠متر والجو غائم اجمالا فيما الحرارة تنخفض وتتراوح ساحلا بين ١١ و ١٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٦ و ١٠ درجات وبقاعا بين ٣ و ١٢ درجات، الرياح جنوبية شرقية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.

الاحد: طقس متقلب مع احتمال ٦٠٪ تساقط امطار رعدية بعد الظهر والمساء وثلوج على ١٨٠٠متر ثم ١٥٠٠متر فجر الاثنين والجو غائم اجمالا فيما الحرارة مستقرة نسبيا وتتراوح ساحلا بين ١٠ و ١٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٥ و ٩ درجات وبقاعا بين ٢ و ١١ درجات، الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س تتحول ليلاً الى شمالية.