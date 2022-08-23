كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

يؤثر طقس صيفي معتاد لشهر آب على لبنان، فيما تبقى الحرارة مستقرة نسبيًا ساحلًا لكن مع الرطوبة عالية مما يزيد الشعور بالحر. من جهة أخرى، يستمر تشكل السحب البوم وغدًا والضباب جبلًا مع إحتمال تساقط رذاذ. وتبدأ الحرارة بالإرتفاع لكن بشكل محدود الخميس والجمعة والسبت لتتحول حارة جدًا الأحد والإثنين وتلامس ٣٥ درجة ساحلًا و٤٠ بقاعًا…

وفي التفاصيل:

الثلاثاء:

١- الحرارة ساحلًا بين ٢٣ و٣١ درجة، بقاعًا بين ١٧ و٣٤ درجة وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٦ و٢٦ درجة

٢- الجو: قليل السحب إلى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ محلي

٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وتنشط خاصة في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٩٥٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠٠٧ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض إلى متوسط إرتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة

الأربعاء: طقس قليل السحب إلى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب، الحرارة مستقرة وتتراوح بين ٢٤ و٣١ درجة ساحلًا، بين ٢٠ و٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة تنشط على الجبال وفي الداخل وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

الخميس: طقس قليل السحب، الحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٤ و٣٢ درجة ساحلًا، بين ١٨ و٣٦ بقاعًا وبين ١٧ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة تنشط على الجبال وفي الداخل وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س