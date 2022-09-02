كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، غائمًا جزئيًا الى غائم أحياناً مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع استقرارها على الساحل، ونسبة رطوبة مرتفعة بالإضافة إلى سرعة رياح خفيفة، مما يؤدي إلى إرتفاع في درجات الحرارة المحسوسة. ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية والداخلية أحياناً مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة والرطبة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الأحد حيث يبدأ انكفاء تأثيرها خصوصاً في المناطق الداخلية.

معدل درجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل يتراوح ما بين 24 و32 درجة.

ينصح بعدم التعرض الطويل لأشعة الشمس وقت الظهيرة ويحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم أحياناً من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية لشهر أيلول بخاصة في المناطق الداخلية، بينما تبقى من دون تعديل على الساحل مع نسبة الرطوبة مرتفعة وسرعة رياح خفيفة، مما يؤدي إلى إرتفاع في درجات الحرارة المحسوسة ويزيد الشعور بالحر. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية والداخلية، ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المنخفضة والمتوسطة ما يؤدي الى سوء الرؤية أحياناً.

السبت: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع استقرارها على الساحل، ونسبة رطوبة مرتفعة بالإضافة إلى سرعة رياح خفيفة، مما يؤدي إلى إرتفاع في درجات الحرارة المحسوسة. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية والداخلية أحياناً مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة.

الأحد: غائم جزئياً مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة مع بداية انخفاض في نسبة الرطوبة على الساحل مما يؤدي الى تلطيف الأجواء نسبياً حيث تنشط الرياح أحياناً، ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الإثنين: غائم جزئياً مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة خصوصاً في الداخل وعلى الجبال ، كما يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتباراً من بعد الظهر في المناطق الجبلية والشمالية.

– الحرارة على الساحل من 28 الى 31 درجة، فوق الجبال من 19 الى 27 درجة، في الداخل من 22 الى 40 درجة.

– الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية نهاراً ، متقلبة ضعيفة ليلاً، سرعتها بين 10و 25 كلم/س.

– الانقشاع: سيء اجمالاً بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة على الساحل والضباب على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65و 90% .

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج،

حرارة سطح الماء: 30 درجة.

– الضغط الجوي: 757 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 6,12

– ساعة غروب الشمس: 19,02.