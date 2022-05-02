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كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

منذ 17 ساعة
الطقس

الطقس

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يسيطر طقس ربيعي معتدل اليوم ويتحول من جديد الى حار وجاف مع عبور كتل حارة فوق منطقتنا غدا الثلاثاء لتعود وتنكفئ الاربعاء.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاثنين:
١- الحرارة ساحلاً بين ١٧ و ٢٥ درجة بقاعا بين ١٢ و ٢٤ درجات وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٣ و ٢٣ درجات.
٢- الجو: قليل السحب
٣- الرياح: جنوبية غربية معتدلة سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ترتفع تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٨٥ ٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا hpa ١٠١٢
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

الثلاثاء: طقس حار وجاف ومغبر جدا فيما الجو غائم جزئياً واحتمال خفيف لزخات مطر موحل والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٠ و ٣٢ درجة ساحلا وبين ١٥ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٨ درجات على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س تنشط جبلا وفي الداخل

الاربعاء: طقس معتدل انما مغبر جدا وغائم جزئياً والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٨ و ٢٥ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٢ درجات على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

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