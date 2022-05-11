كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

يسيطر على لبنان طقس ربيعي مستقر ومعتدل اليوم وفي الايام المقبلة، مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة والتي تكون معتدلة نهاراً ومائلة الى البرودة قليلاً ليلاً خاصة على الجبال، وتؤثر كتل حارة على لبنان يومي السبت والاحد مع رياح مغبرة.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاربعاء :

١- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢٥ درجة بقاعا بين ٨ و ٢٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٠ و ٢٠ درجة

٢- الجو : مشمس

٣- الرياح : غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و ٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.

الخميس : طقس معتدل قليل السحب الى غائم جزئياً والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٦ و ٢٥ درجة ساحلا وبين ١١ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٢ و ٢١ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س

الجمعة : طقس معتدل قليل السحب والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٦ و ٢٥ درجة ساحلا وبين ١١ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٢ و ٢١ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س