كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

يؤثر طقس متقلب على لبنان اليوم مع إحتمال أمطار خفيفة، ويستقر مجددًا يوم غد الأربعاء.

وفي التفاصيل:

الثلاثاء:

١- الحرارة ساحلًا بين ١٠ و١٥ درجة، بقاعًا بين ٣ و١٠ درجات، وعلى الـ١٠٠٠م بين ٥ و٩ درجة

٢- الجو: غائم مع إحتمال أمطار خفيفة محلية وثلوج خفيفة على ١٦٠٠ متر

٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة، سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلًا ٧٠-٩٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠٢٠ hpa

٦- الرؤية متوسطة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

الأربعاء: غائم جزئيًا مع ضباب على الجبال، طقس مستقر نسبيًا، الحرارة تتراوح ساحلًا بين ٩ و١٥، على الـ١٠٠٠ متر بين ٤ و٩، وبقاعًا بين ٢ و١٠ درجات، الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ٢٠ و٣٠ كم/س

الخميس: طقس مستقر غائم جزئيًا بسحب متوسطة ومرتفعة، الحرارة تتراوح ساحلًا بين ١١ و١٧، على الـ١٠٠٠ متر بين ٥ و١١، وبقاعًا بين ٣ و١٣ درجة، الرياح شمالية غربية ضعيفة بين ٢٠ و٣٠ كم/س